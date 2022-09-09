Цунода получил уже третий штраф на стартовой решётке Гран-при Италии
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Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил очередной штраф на стартовой решётке Гран-при Италии. Японский гонщик был наказан потерей трёх позиций на стартовой решётке за игнорирование жёлтых флагов в третьей тренировке этапа в Монце.
Примечательно, что Цунода ранее уже получил два штрафа — 10 мест на стартовой решётке за пятое предупреждение в ходе сезона, полученное на Гран-при Нидерландов, и 20 мест за замену элементов силовой установки. Учитывая штраф за замену двигателя, Цунода в любом случае будет стартовать с конца стартовой решётки в гонке в Монце.
Кроме того, за нарушение Цунода получил два штрафных балла — теперь на его счету их восемь за последний календарный год. Он возглавляет эту таблицу.
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