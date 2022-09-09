Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода получил уже третий штраф на стартовой решётке Гран-при Италии

Цунода получил уже третий штраф на стартовой решётке Гран-при Италии
Комментарии

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил очередной штраф на стартовой решётке Гран-при Италии. Японский гонщик был наказан потерей трёх позиций на стартовой решётке за игнорирование жёлтых флагов в третьей тренировке этапа в Монце.

Примечательно, что Цунода ранее уже получил два штрафа — 10 мест на стартовой решётке за пятое предупреждение в ходе сезона, полученное на Гран-при Нидерландов, и 20 мест за замену элементов силовой установки. Учитывая штраф за замену двигателя, Цунода в любом случае будет стартовать с конца стартовой решётки в гонке в Монце.

Кроме того, за нарушение Цунода получил два штрафных балла — теперь на его счету их восемь за последний календарный год. Он возглавляет эту таблицу.

Новость по теме
Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Нидерландов: Ферстаппен и Гасли возглавляют таблицу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022