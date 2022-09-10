В Монце арестовали пьяных голландских болельщиков за попытку построить незаконную трибуну

В Монце (Италия) были арестованы 80 человек за попытку построить на автодроме незаконную трибуну, сообщает Marca. По словам источника, задержанными являются болельщики из Нидерландов, которые незаконно проникли на территорию и хотели соорудить для себя дополнительные места.

Отмечается, что некоторые из болельщиков были в алкогольном опьянении и оказывали полицейским сопротивление во время задержания. Правоохранители также изъяли строительные материалы, которые фанаты смогли провезти на автодром.

Напомним, гонка в рамках Гран-при Италии пройдёт в воскресенье, 11 сентября. Старт запланирован на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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