В Монце арестовали пьяных голландских болельщиков за попытку построить незаконную трибуну
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В Монце (Италия) были арестованы 80 человек за попытку построить на автодроме незаконную трибуну, сообщает Marca. По словам источника, задержанными являются болельщики из Нидерландов, которые незаконно проникли на территорию и хотели соорудить для себя дополнительные места.
Отмечается, что некоторые из болельщиков были в алкогольном опьянении и оказывали полицейским сопротивление во время задержания. Правоохранители также изъяли строительные материалы, которые фанаты смогли провезти на автодром.
Напомним, гонка в рамках Гран-при Италии пройдёт в воскресенье, 11 сентября. Старт запланирован на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1.
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