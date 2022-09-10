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Алонсо: мои лучшие сезоны в Формуле-1 — 2012 и 2022, теперь ждём сезона-2032

Алонсо: мои лучшие сезоны в Формуле-1 — 2012 и 2022, теперь ждём сезона-2032
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Двукратный чемпион мира пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал повторение рекорда Кими Райкконена и заявил, что будет гоняться ещё десять лет.

«Я рад быть в Формуле-1. Впереди у меня ещё два года, и я обязательно дойду до 400 Гран-при. Это показывает мою страсть к спорту и дисциплину, чтобы выступать на высоком уровне. Если этого не будет, то не найдётся команды, которая позволит дойти мне до 400 гонок.

Да, я бы хотел бороться за победы, но пока такой возможности нет. В начале сезона мы из-за надёжности потеряли примерно 40 очков, но боремся за четвёртое место в Кубке конструкторов. Я горд и доволен. Думаю, что этот сезон, вместе с сезоном-2012, лучшие в моей карьере. Лучше титулов с доминирующей машиной. Итак, 2012, 2022, теперь ждём сезона-2032», — приводит слова Алонсо AS.

В настоящий момент у Райкконена 350 стартов, у Алонсо — 349.

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