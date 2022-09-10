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Тото Вольф не исключил, что Мик Шумахер может стать резервным пилотом «Мерседеса»

Тото Вольф не исключил, что Мик Шумахер может стать резервным пилотом «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не исключил, что 23-летний гонщик «Хааса» Мик Шумахер может стать новым резервным пилотом немецкой команды. По словам Вольфа, Даниэль Риккардо также претендует на эту роль.

«Даниэль заслуживает места в стартовой решётке, Мик — тоже. Подождём и посмотрим, как всё сложится. Мы вообще не продвинулись в переговорах по резервному пилоту. Это также зависит от ситуации на рынке гонщиков в других командах и сериях», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (310).

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