Эстебан Окон получит штраф в пять позиций на Гран-при Италии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон будет оштрафован на пять позиций на Гран-при Италии, который проходит в этот уикенд в Монце.



Команда «Альпин» сообщила, что Окону поставят новый двигатель внутреннего сгорания. Для французского гонщика это уже второй сверхлимитный двигатель. За первую замену сверх лимита Окон был оштрафован на 10 позиций на стартовой решётке.



Стоит отметить, что на Гран-при Италии ряд пилотов получат штрафы за замену сверхлимитных элементов: Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс, Валттери Боттас и Юки Цунода.



Хэмилтон, Сайнс и Цунода начнут гонку в конце стартовой решётки, Боттас потеряет 15 позиций, Перес — 10, Окон и Ферстаппен ограничились штрафом на пять позиций.