Ферстаппен сообщил, что «Ред Булл» в тренировках готовился к гонке, а не к квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии.
«С машиной всё хорошо, в ходе двух тренировок мы опробовали множество решений, одни сработали, другие — нет, однако на длинных сериях кругов мы очень быстры, а в этот уикенд это важнее всего. В пятницу я работал на длинных сериях кругов, учитывая то, что в воскресенье потеряю пять мест на старте – и всё прошло неплохо. Всегда можно найти, в чём прибавить, но по ощущениям в этот уикенд у нас хорошие шансы», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.
Напомним, Ферстаппен получил новый двигатель внутреннего сгорания и потеряет пять мест на стартовой решётке гонки. Для Ферстаппена это уже второе превышение лимита по этому элементу силовой установки в нынешнем сезоне.
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