Тото Вольф рассказал о целях «Мерседеса» на гонку Гран-при Италии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от гонки Гран-при Италии.
«Думаю, что Ферстаппену будет невозможно помешать прошить пелотон. Однако Сайнс будет стартовать далеко позади, как и Перес. Так что мы должны стремиться к подиуму. Мы знали, что квалификация будет не лучшей для нас. Эта трасса похожа на Спа и она нам совершенно не подходит. Шины снова не могли встать в рабочее окно. Но, надеюсь, завтра будет лучше», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.
В воскресной гонке Джордж Расселл будет стартовать с первого ряда стартовой решётки после штрафов Серхио Переса, Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса. Льюис Хэмилтон после замены силовой установки уйдёт в бой с 19-й позиции.
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