Фелипе Другович не исключил возможности продолжить карьеру в Формуле-1 с 2023 года

Бразильский гонщик Фелипе Другович не исключил возможности продолжить карьеру в «Королевских гонках» после того, как стал чемпионом Формулы-2.
«Я стараюсь быть рядом с паддоком. В Ф-1 сейчас мало свободных мест. Очевидно, что очень будет трудно сразу стать основным пилотом. Мы пытаемся, но если ничего не выйдет, то постараемся получить место в резерве. Но на данный момент мои мысли об основе. Думаю, многие будут рады, так как в Формуле-1 сейчас нет ни одного бразильца. Надеюсь, что однажды смогу представлять там свою страну», — приводит слова Друговича Motorsport Week.
Сообщается, что гонщик с 2023 года может оказаться в «Альпин» или «Уильямс». Также появлялась информация, что Другович близок к тому, чтобы стать резервным пилотом «Астон Мартин».
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