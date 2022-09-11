Советник «Ред Булл» анонсировал новые переговоры с «Хондой» о продлении сотрудничества

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объявил о новых переговорах с «Хондой», рассказав, что планирует в ближайшее время поездку в Японию, чтобы достичь некоторых соглашений о продлении сотрудничества с компанией после 2026 года.

«Первый двигатель, который мы разработали, уже находится в стадии испытаний, так что с этим у нас всё хорошо. Сейчас ведутся переговоры. Я прилечу в Токио между гонками в Сингапуре и Сузуке в начале октября», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Сегодня, 11 сентября состоится гонка Гран-при Италии, которая пройдёт на стационарном автодроме «Аутодромо Национале» в Монце. Старт запланирован на 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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