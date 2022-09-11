В «Альпин» хотят, чтобы Дуэн дебютировал в Формуле-1 не в их команде

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси сообщил, что австралийский гонщик Формулы-2 Джек Дуэн имеет хорошие возможности для продолжения карьеры в «Королевских гонках», но считает правильным, чтобы пилот дебютировал не во французской команде.

«Альпин» рассматривает вариант с подписанием контракта и последующей арендой Дуэна в другую команду, так как в основе руководство видит более опытного пилота.

«Джек в данный момент показывает действительно отличные результаты. Честно говоря, мы уже знали, что он очень быстр, но он стал более зрелым. Это видно не только на трассе. Мы ценим его, но по-прежнему считаем, что лучший путь для молодого гонщика — перейти в команду с меньшим давлением на пилота», — приводит слова Росси The Race.

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