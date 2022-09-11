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Вольф — о финише позади сейфти-кара: на этот раз гоночный директор следовал правилам

Вольф — о финише позади сейфти-кара: на этот раз гоночный директор следовал правилам
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что гонка Гран-при Италии Формулы-1 обошлась без рестарта из-за того, что маршалы долго убирали сломавшийся болид Даниэля Риккардо.

«Гоночных директоров всегда критикуют, но я думаю, что на этот раз они следовали правилам. Возможно, всё можно было сделать на круг раньше, но они приняли решение, что гонка закончится позади машины безопасности. Вот так и должно быть», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Также Тото подвёл итоги гонки: «Вы видите, что на трассах, которые нам не подходят, мы очевидно третьи по скорости, так что третье и пятое места, вероятно, наш максимум. Мы в игре против «Феррари», просто нужно максимально хорошо проводить каждый уикенд. Это немного смягчило бы удар нынешнего года».

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