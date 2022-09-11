Вольф — о финише позади сейфти-кара: на этот раз гоночный директор следовал правилам

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что гонка Гран-при Италии Формулы-1 обошлась без рестарта из-за того, что маршалы долго убирали сломавшийся болид Даниэля Риккардо.
«Гоночных директоров всегда критикуют, но я думаю, что на этот раз они следовали правилам. Возможно, всё можно было сделать на круг раньше, но они приняли решение, что гонка закончится позади машины безопасности. Вот так и должно быть», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Также Тото подвёл итоги гонки: «Вы видите, что на трассах, которые нам не подходят, мы очевидно третьи по скорости, так что третье и пятое места, вероятно, наш максимум. Мы в игре против «Феррари», просто нужно максимально хорошо проводить каждый уикенд. Это немного смягчило бы удар нынешнего года».
- 11 сентября 2022
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:28
-
19:15
-
19:12
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:25
-
15:53
-
15:38
-
14:11
-
13:32
-
12:42
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
11:59
-
11:38
-
11:16
-
11:00
-
10:37
-
09:33
-
01:02
-
00:36
- 10 сентября 2022
-
23:50