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Фернандо Алонсо повторил рекорд Кими Райкконена по числу Гран-при Формулы-1

Фернандо Алонсо повторил рекорд Кими Райкконена по числу Гран-при Формулы-1
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Альпин» испанский ветеран Фернандо Алонсо установил историческое достижение на Гран-при Италии, состоявшемся на этих выходных в Монце.

Минувший старт стал для 41-летнего Алонсо 349-м за карьеру в Формуле-1. Испанец сравнялся по этому показателю с действующим рекордсменом серии и победителем сезона-2007 финном Кими Райкконеном.

Напомним, в минувшей гонке Гран-при Италии Алонсо вошёл в число гонщиков, сошедших с дистанции. Согласно последним сообщениям, причиной стала проблема с давлением в гидравлической системе. В настоящий момент команда ищет точную причину.

Ранее в интервью Алонсо назвал свои лучшие сезоны Формулы-1, иронично высказавшись о спортивном долголетии.

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