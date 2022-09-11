Условия, при которых Макс Ферстаппен станет чемпионом мира уже на Гран-при Сингапура

Победа на Гран-при Италии Формулы-1 приблизила пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена ко второму чемпионскому званию. После выигрыша голландец оторвался от пилота «Феррари» Шарля Леклера на 116 очков. При этом после следующего этапа чемпионата мира в Сингапуре в розыгрыше останется 138 очков.



Таким образом, для гарантии титула Ферстаппен должен отыграть 22 очка у Леклера, 13 — у Серхио Переса, шесть — у Джорджа Расселла. Соответственно, если голландский гонщик «Ред Булл» одержит победу и добавит к ней бонусный балл за быстрейший круг, то для завоевания чемпионства Ферстаппену необходимо, чтобы Леклер финишировал не выше восьмого места, а Перес — не выше четвёртого. У Расселла в таком случае не останется шансов, даже если он займёт второе место.

Формула-1. Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 335 очков.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 219.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 210.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 203.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 187.