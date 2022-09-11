Условия, при которых Макс Ферстаппен станет чемпионом мира уже на Гран-при Сингапура

Победа на Гран-при Италии Формулы-1 приблизила пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена ко второму чемпионскому званию. После выигрыша голландец оторвался от пилота «Феррари» Шарля Леклера на 116 очков. При этом после следующего этапа чемпионата мира в Сингапуре в розыгрыше останется 138 очков.
Таким образом, для гарантии титула Ферстаппен должен отыграть 22 очка у Леклера, 13 — у Серхио Переса, шесть — у Джорджа Расселла. Соответственно, если голландский гонщик «Ред Булл» одержит победу и добавит к ней бонусный балл за быстрейший круг, то для завоевания чемпионства Ферстаппену необходимо, чтобы Леклер финишировал не выше восьмого места, а Перес — не выше четвёртого. У Расселла в таком случае не останется шансов, даже если он займёт второе место.
Формула-1. Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 335 очков.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 219.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 210.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 203.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 187.
- 11 сентября 2022
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:28
-
19:15
-
19:12
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:25
-
15:53
-
15:38
-
14:11
-
13:32
-
12:42
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
11:59
-
11:38
-
11:16
-
11:00
-
10:37
-
09:33
-
01:02
-
00:36
- 10 сентября 2022
-
23:50