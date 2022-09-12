Темнокожий пилот из команды Майкла Джордана одержал вторую победу в NASCAR Cup

Пилот команды 23XI Бубба Уоллас выиграл гонку Hollywood Casino 400 — 28-й этап NASCAR Cup Series сезона-2022. Для Уолласа это уже вторая победа в высшей лиге гонок сток-каров — в октябре прошлого года он занял первое место в сокращённой из-за дождя гонке на «Талладеге». Напомним, что команда 23XI была создана легендарным баскетболистом Майклом Джорданом совместно с ветераном NASCAR Денни Хэмлином.
Сам Хэмлин, выступающий за «Джо Гиббс Рейсинг», занял второе место, а на третьей позиции расположился его партнёр по команде Кристофер Белл — он набрал достаточно очков, чтобы гарантировать себе путёвку во второй раунд плей-офф. Четвёртое место в борьбе с Мартином Труэксом завоевал Алекс Боуман, а далее расположились Уильям Байрон и Росс Честейн.
Hollywood Casino 400, Казнас (топ-10):
1. Бубба Уоллас (23XI) — 267 кругов.
2. Денни Хэмлин («Гиббс») +1.000 сек.
3. Кристофер Белл («Гиббс») +3.718.
4. Алекс Боуман («Хендрик») +13.516.
5. Мартин Труэкс («Гиббс») +13.851.
6. Уильям Байрон («Хендрик») +17.240.
7. Росс Честейн («Трекхаус») +17.984.
8. Кайл Ларсон («Хендрик») +20.143.
9. Райан Блейни («Пенске») +20.586.
10. Даниэль Суарес («Трекхаус») +20.658.
Положение в плей-офф NASCAR Cup Series:
1. Кристофер Белл («Гиббс») — 2108 очков.
2. Уильям Байрон («Хендрик») — 2098.
3. Денни Хэмлин («Гиббс») — 2097.
4. Джоуи Логано («Пенске») — 2090.
5. Райан Блейни («Пенске») — 2086.
6. Алекс Боуман («Хендрик») — 2080.
7. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 2078.
8. Кайл Ларсон («Хендрик») — 2077.
9. Росс Честейн («Трекхаус») — 2076.
10. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 2056.
11. Тайлер Реддик («Чилдресс») — 2052.
12. Остин Синдрик («Пенске») — 2052.
13. Кайл Буш («Гиббс») — 2050.
14. Остин Диллон («Чилдресс») — 2049.
15. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 2043.
16. Кевин Харвик («Стюарт-Хаас») — 2017.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Bass Pro Shops Night Race — пройдёт 17 сентября на шорт-треке в Бристоле. Это будет заключительная гонка первого раунда плей-офф, после неё отсеются четыре претендента на титул, а 12 остальных продолжат борьбу между собой.
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