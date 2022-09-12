Темнокожий пилот из команды Майкла Джордана одержал вторую победу в NASCAR Cup

Пилот команды 23XI Бубба Уоллас выиграл гонку Hollywood Casino 400 — 28-й этап NASCAR Cup Series сезона-2022. Для Уолласа это уже вторая победа в высшей лиге гонок сток-каров — в октябре прошлого года он занял первое место в сокращённой из-за дождя гонке на «Талладеге». Напомним, что команда 23XI была создана легендарным баскетболистом Майклом Джорданом совместно с ветераном NASCAR Денни Хэмлином.



Сам Хэмлин, выступающий за «Джо Гиббс Рейсинг», занял второе место, а на третьей позиции расположился его партнёр по команде Кристофер Белл — он набрал достаточно очков, чтобы гарантировать себе путёвку во второй раунд плей-офф. Четвёртое место в борьбе с Мартином Труэксом завоевал Алекс Боуман, а далее расположились Уильям Байрон и Росс Честейн.



Hollywood Casino 400, Казнас (топ-10):



1. Бубба Уоллас (23XI) — 267 кругов.

2. Денни Хэмлин («Гиббс») +1.000 сек.

3. Кристофер Белл («Гиббс») +3.718.

4. Алекс Боуман («Хендрик») +13.516.

5. Мартин Труэкс («Гиббс») +13.851.

6. Уильям Байрон («Хендрик») +17.240.

7. Росс Честейн («Трекхаус») +17.984.

8. Кайл Ларсон («Хендрик») +20.143.

9. Райан Блейни («Пенске») +20.586.

10. Даниэль Суарес («Трекхаус») +20.658.



Положение в плей-офф NASCAR Cup Series:



1. Кристофер Белл («Гиббс») — 2108 очков.

2. Уильям Байрон («Хендрик») — 2098.

3. Денни Хэмлин («Гиббс») — 2097.

4. Джоуи Логано («Пенске») — 2090.

5. Райан Блейни («Пенске») — 2086.

6. Алекс Боуман («Хендрик») — 2080.

7. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 2078.

8. Кайл Ларсон («Хендрик») — 2077.

9. Росс Честейн («Трекхаус») — 2076.

10. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 2056.

11. Тайлер Реддик («Чилдресс») — 2052.

12. Остин Синдрик («Пенске») — 2052.

13. Кайл Буш («Гиббс») — 2050.

14. Остин Диллон («Чилдресс») — 2049.

15. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 2043.

16. Кевин Харвик («Стюарт-Хаас») — 2017.



Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Bass Pro Shops Night Race — пройдёт 17 сентября на шорт-треке в Бристоле. Это будет заключительная гонка первого раунда плей-офф, после неё отсеются четыре претендента на титул, а 12 остальных продолжат борьбу между собой.