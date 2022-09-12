Эстонскому гонщику Формулы-2 по ошибке выписали слишком суровый штраф

Эстонский гонщик Формулы-2 Юри Випс пострадал из-за ошибки стюардов этапа в Италии, сообщает Motorsport. В основной гонке уикенда Випс смело атаковал Лиама Лоусона и в итоге отправил своего оппонента в разворот на четвёртом круге гонки. Судьи признали Випса виновным в столкновении и выписали ему за это суровое наказание в виде 10-секундного стоп-энд-гоу. После отбытия наказания Юри потерял шансы на финиш в очках.



При этом после окончания гонки выяснилось, что стюарды допустили ошибку. Они планировали выписать Випсу 10 штрафных секунд, однако при выведении информации на технический монитор произошла ошибка, из-за которой появилась информация о необходимости отбыть стоп-энд-гоу.



«Команда корректно исполнила этот несоразмерный штраф, прежде чем его можно было исправить. Не существует механизма для исправления этой ошибки. Пилоту и команде были принесены извинения», — гласит заявление стюардов.