«Такого просто не может происходить». Босс команды Ф-2 жёстко раскритиковал судей

Руководитель команды «Хайтек» Оливер Оукс раскритиковал стюардов этапа Формулы-2 в Монце, неверно наказавших Юри Випса во время основной гонки. Из-за ошибочного выписывания стоп-энд-гоу вместо 10-секундного штрафа эстонец потерял шансы на очки.
«К сожалению, это хорошо подводит итог уикенда в обеих младших сериях, где было допущено множество ошибок. Такого просто не может происходить на нашем уровне гонок, это было очень по-любительски.
Надеюсь, будут извлечены уроки на будущее, так как в этом сезоне есть разочарование насчёт работы стюардов: каждый уикенд ситуации рассматриваются по-разному, что приводит к непоследовательности. Уровень чемпионата очень высокий в плане конкуренции и работы промоутера, и потому нельзя, чтобы на него влияли такие вещи. К сожалению, изменения в нынешнем сезоне подчеркнули некоторую неопытность. Надеюсь, ситуация станет лучше», — приводит слова Оукса Motorsport.
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