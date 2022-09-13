«Это впечатляет». Ферстаппен похвалил де Вриса за выступление в Монце
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение по поводу голландского гонщика Ника де Вриса, который в минувшие выходные удачно дебютировал в Формуле-1 в составе «Уильямса», заняв на Гран-при в Монце девятое место.
«Я видел, как он сражался, защищая свою позицию – в том момент он занимался обороной своего 10-го места. Так резко вступить в гонку и показать такой результат, это определённо нелегко. Я думаю, он отлично справился со своей работой, судя по тому, что я видел.
Во время защиты он просто сохранял спокойствие, не допускал ошибок, и я очень рад за него, что он заработал очки. Для первой гонки это впечатляет», – приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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