«Это впечатляет». Ферстаппен похвалил де Вриса за выступление в Монце

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение по поводу голландского гонщика Ника де Вриса, который в минувшие выходные удачно дебютировал в Формуле-1 в составе «Уильямса», заняв на Гран-при в Монце девятое место.

«Я видел, как он сражался, защищая свою позицию – в том момент он занимался обороной своего 10-го места. Так резко вступить в гонку и показать такой результат, это определённо нелегко. Я думаю, он отлично справился со своей работой, судя по тому, что я видел.

Во время защиты он просто сохранял спокойствие, не допускал ошибок, и я очень рад за него, что он заработал очки. Для первой гонки это впечатляет», – приводит слова Ферстаппена RaceFans.