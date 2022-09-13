ESPN: Хюлькенберг — фаворит в борьбе за место в «Хаасе»

Нико Хюлькенберг является главным кандидатом на замену Мику Шумахеру в «Хаасе» в следующем сезоне. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее Хюлькенберга уже называло фаворитом немецкое издание Auto Motor und Sport.
В последний раз Хюлькенберг выступал на постоянной основе в Формуле-1 за «Рено» в 2019 году, но с тех пор несколько раз выходил на замену в «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин».
Отмечается, что у немецкого пилота хорошие отношения с главой «Хааса» Гюнтером Штайнером, его считают опытным и надёжным гонщиком, который сможет помочь команде подняться в рейтинге.
Напомним, на данный момент американская команда приостановила переговоры с Миком Шумахером, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Сообщалось, что пилот может перейти в «Альпин».
Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1.
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