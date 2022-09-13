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Латифи раскритиковал судей за отсутствие штрафов на старте Гран-при Италии

Латифи раскритиковал судей за отсутствие штрафов на старте Гран-при Италии
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Пилот команды «Уильямс» канадец Николас Латифи раскритиковал стюардов, работавших на Гран-при Италии, за медленную реакцию на инцидент с гонщиками, срезавшими шикану в первом круге воскресной гонки.

Впоследствии стало известно, что пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен получил пятисекундный штраф.

«Я действительно скомпрометировал себя в первом повороте, зажавшись между машинами и попытавшись избежать столкновения. Было несколько машин, кажется, один «Хаас», которые срезали поворот без каких-либо последствий.

«Хаас» был позади меня в первом повороте, однако вышел из него на несколько мест впереди. Поэтому да, я считаю, что стюарды проспали. Прошло уже немало кругов, но ничего не произошло», – сказал пилот в интервью изданию Racingnews365.

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