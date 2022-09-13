В Великобритании сорвали мотогонку, которую хотели провести, несмотря на смерть королевы

Шоссейная мотогонка The Mid Antrim 150 в Северной Ирландии была сорвана за сутки до начала, сообщает издание The Race.

Причиной послужила реакция местных жителей, недовольных решением организаторов устроить соревнования, несмотря на недавнюю кончину королевы Великобритании Елизаветы II.

Утром субботы, 10 сентября, организаторы обнаружили, что трасса залита дизельным топливом, а также захламлена битым стеклом, гвоздями и мёртвыми крысами, оставленными на линии «старт – финиш».

Примечательно, что за день до инцидента местные жители открыто выказывали недовольство соревнованиями. Организаторы даже посоветовали ирландским гонщикам не покидать паддок через населённый пункт.

Стоит отметить, что гонка срывается уже не в первый раз – аналогичный случай зафиксирован в 2011 году.