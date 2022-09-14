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Шарль Леклер побывал в гостях у «Ювентуса» и обменялся футболками с Погба

Шарль Леклер побывал в гостях у «Ювентуса» и обменялся футболками с Погба
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер посетил стадион «Альянц — Ювентус», на котором туринский «Ювентус» сегодня проводит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

Леклер встретился с полузащитником туринского клуба Полем Погба, обменявшись с ним футболками.

По итогам последней гонки чемпионата Формулы-1 Шарль Леклер финишировал на второй позиции, проиграв гонщику «Ред Булл» Шарлю Леклеру. В личном зачёте чемпионата мира Леклер также занимает второе место, уступая возглавляющему таблицу Максу Ферстаппену 116 очков.

Присутствие Леклера на трибунах не особо помогает «Ювентусу» в матче с «Бенфикой» — на момент публикации новости туринский клуб уступает со счётом 1:2. В 1-м туре «Ювентус» также потерпел поражение — от «ПСЖ» со счётом 1:2.

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