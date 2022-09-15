Феттель: из-за ограничения бюджета это самый трудный сезон

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о работе команды в условиях ограничения бюджета.



«Сейчас это та же самая старая игра, которая была всегда. Ничего в Формуле-1 не изменилось. Я никогда не видел такого, чтобы команда начинала сезон на задворках пелотона, а в конце сезона вдруг оказывалась впереди, так что догнать соперников не представляется возможным. Но, думаю, это самый сложный сезон в вопросе попыток наверстать упущенное, потому что из-за ограничения бюджетов мы не можем тратить большие суммы.



Нельзя закладывать в план все деньги до последнего цента, потому что всегда нужно оставлять небольшой запас на случай аварий. Нам повезло, что у нас не так много аварий, но впереди нас ждут Япония и Сингапур, и это всегда были гонки, которые потенциально могут обойтись дорого. Мы в порядке, но ситуация некомфортная», — приводит слова Феттеля RacingNews365.