Феттель: из-за ограничения бюджета это самый трудный сезон

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о работе команды в условиях ограничения бюджета.
«Сейчас это та же самая старая игра, которая была всегда. Ничего в Формуле-1 не изменилось. Я никогда не видел такого, чтобы команда начинала сезон на задворках пелотона, а в конце сезона вдруг оказывалась впереди, так что догнать соперников не представляется возможным. Но, думаю, это самый сложный сезон в вопросе попыток наверстать упущенное, потому что из-за ограничения бюджетов мы не можем тратить большие суммы.
Нельзя закладывать в план все деньги до последнего цента, потому что всегда нужно оставлять небольшой запас на случай аварий. Нам повезло, что у нас не так много аварий, но впереди нас ждут Япония и Сингапур, и это всегда были гонки, которые потенциально могут обойтись дорого. Мы в порядке, но ситуация некомфортная», — приводит слова Феттеля RacingNews365.
- 15 сентября 2022
-
19:50
-
18:38
-
18:25
-
17:39
-
17:37
-
17:36
-
16:51
-
15:36
-
14:59
-
14:39
-
14:28
-
13:51
-
13:38
-
13:02
-
12:50
-
12:27
-
11:57
-
11:29
-
11:11
-
10:53
-
10:29
-
09:32
-
00:55
- 14 сентября 2022
-
23:37
-
22:55
-
22:43
-
21:55
-
21:05
-
20:45
-
19:41
-
19:32
-
18:51
-
18:30
-
17:59
-
17:31