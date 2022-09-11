Юнец на машине-середняке разгромил всех лидеров Формулы-1! Легендарная победа Феттеля

В конце года Формулу-1 покидает четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, так что для немца предстоящий Гран-при Италии станет последним. С Монцей у Себа наверняка связаны особые воспоминания — мало того, что он провёл в «Феррари» шесть лет, так ещё и одержал в Италии свою первую победу.

В честь уходящего Себа и его прощания с «Аутодромо Национале ди Монца» вспоминаем ту дождевую гонку 14-летней давности.

На фоне скандала в Спа

На Гран-при Италии Формула-1 приехала на фоне дождевой и скандальной гонки в Бельгии. Тогда Хэмилтон и Райкконен, поочерёдно вылетая с трассы, боролись друг с другом за победу, и в одном из эпизодов Льюис, срезав шикану, пропустил Кими ровно настолько, чтобы пройти его уже на следующей прямой.

Финн за два круга до финиша разбил машину, Хэмилтон финишировал первым, но получил 25-секундный штраф — дирекция гонки сочла возвращение позиции недостаточным. Победа в итоге досталась Фелипе Массе, и он сократил отставание от британца в общем зачёте до двух очков.

Феттель от борьбы с грандами был далёк. В Ф-1 он дебютировал всего пару лет назад, когда в «БМВ-Заубере» заменял в США травмированного Роберта Кубицу и набрал два очка, но в качестве основного пилота начал выступать в чемпионате только в 2008-м — в «Торо Россо». «Ред Булл» поддерживал Себа с 13 лет и готовил к дебюту в основной команде в 2009-м.

В то же время о молодом немце уже говорил паддок. Феттель уже тогда считался звездой и, когда в середине сезона-2008 «Ред Булл» стал немного сдавать в темпе и уступать даже «Торо Россо», поговаривали, что немца может переманить кто-то из конкурентов.

Ставка на дождь

Масса после хаотичной гонки в Бельгии молил о сухой погоде: он был уверен, что в сухих условиях «Феррари» одолеет «Макларен» и позволит ему выйти в лидеры чемпионата. Но синоптики уверенно прогнозировали дожди на протяжении всего уикенда. В итоге под дождь попали и тренировки, и квалификация.

Хэмилтона и Райкконена, главных героев предыдущей гонки, развернуло уже во втором сегменте. Култхард, который считался более опытным лидером «Ред Булл», занял 13-е место, Кубица — главная звезда «БМВ-Заубера» — остался 11-м. Зато у «Торо Россо» всё шло отлично: инженеры изначально настраивали машину на дождь – и не прогадали.

Феттель в квалификации в Монце в 2008 году Фото: Clive Mason/Getty Images

В Q1 Феттель показал третье время, затем стал быстрейшим в Q2 и завоевал поул-позицию в Q3, на семь сотых секунды опередив Хейкки Ковалайнена на «Макларене». Третье и четвёртое места остались за Марком Уэббером и Себастьеном Бурде — пилотами «Ред Булл» и «Торо Россо» соответственно.

В воскресенье осадки, как и ожидалось, продолжились, что явно играло на руку «Торо Россо», но начался заезд с проблем: Бурде заглох на стартовой решётке и стартовал с пит-лейна. Сама гонка стартовала в режиме сейфти-кара: Феттель комфортно разогнался из «Параболики» и благополучно без прессинга преодолел «Реттифильо» в боевом режиме — половина дела была сделана.

Феттель возглавляет пелотон Фото: Clive Mason/Getty Images

Обгонять в туче брызг было непросто, и на первых кругах Райкконен с Хэмилтоном смогли опередить одного лишь Култхарда и Физикеллу. Феттель тем временем стабильно отрывался от Ковалайнена и к первым пит-стопам опережал финна на 11 секунд.

На середине дистанции дождь закончился, трасса стала стремительно подсыхать, а гонщики стали переходить на «промежуточные» шины. За счёт комфортного отрыва Феттель без проблем сменил резину, а на финальном отрезке увеличил свой отрыв от Ковалайнена до 12,5 секунды — и стал самым молодым победителем в истории Формулы-1 (рекорд на Гран-при Испании 2016 года побьёт Макс Ферстаппен).

Легенда Монцы

Победа в Монце вывела Феттеля на девятое место общего зачёта, а затем он ещё трижды финишировал в топ-6 и поднялся на восьмую строчку. В 2009-м Себ перешёл в «Ред Булл» и выиграл ещё одну дождевую гонку — в Китае. В том году побороться с «Брауном» австрийской команде не удалось, но уже в сезоне-2010 начнётся серия из четырёх чемпионских титулов подряд.

Не менее важным этот триумф был и для команды, за которую выступал Феттель. «Торо Россо» была создана в Фаэнце, на базе выкупленной «Минарди», которая 20 лет выступала в Формуле-1 с конца 80-х до середины 2000-х и ни разу не дотянулась до подиума. Как «Торо Россо», Фаэнца больше побеждать не будет, но повторит успех в Монце в 2020-м — уже под именем «Альфа Таури».

«Торо Россо» празднует первую в своей истории победу Фото: Peter Fox/Getty Images

На «Аутодромо Национале» Себ победит ещё дважды — в 2011 и 2013 годах, причём вторая победа войдёт в считающуюся до сих пор рекордной серию из девяти выигранных подряд Гран-при. Но вот в составе «Феррари» у Феттеля побед в Гран-при Италии нет, хотя три года подряд он поднимался на подиум в красном комбинезоне. Последний раз это было в 2017-м, когда Себ уступал Хэмилтону лишь три очка и оставался одним из претендентов на титул…

Увы, шансы на то, что Феттель сумеет подняться на подиум с четвёртой командой, минимальны — «Астон Мартин» провалился в квалификации и выбыл в Q1 в полном составе. Тем не менее Себастьян навсегда останется частью истории этой трассы — и в сердцах поздравлявших его с подиумами тифози.