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«Умираю от боли». Вильнёв рассказал о тестах машины «Альпин» 2021 года

«Умираю от боли». Вильнёв рассказал о тестах машины «Альпин» 2021 года
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился впечатлениями от участия в тестах машины «Альпин» 2021 года.

«Машина невероятно стабильная, её легко пилотировать. Скорость высока, но мозгу нужно адаптироваться. Тебя просто прибивает к земле, а ощущения, будто ты смотришь кино в быстрой перемотке. Это впечатляет.

После кругов на симуляторе и наблюдением за выступлениями Эстебана Окона и Фернандо Алонсо я узнал точки торможения. Я думал, что мозг всё запомнит, все указатели, по которым я ориентировался, были на месте. Ты всё делаешь по памяти, тормозишь, и после окончания торможения до поворота ещё остаётся 50 метров!

Но даже без торможения есть ощущения, как будто машину останавливает парашют. Не припомню, чтобы я пилотировал настолько стабильный болид. Я боялся, что не смогу держать голову прямо, но мне удалось. Однако я просто умираю от боли», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

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