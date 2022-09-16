«Умираю от боли». Вильнёв рассказал о тестах машины «Альпин» 2021 года

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился впечатлениями от участия в тестах машины «Альпин» 2021 года.



«Машина невероятно стабильная, её легко пилотировать. Скорость высока, но мозгу нужно адаптироваться. Тебя просто прибивает к земле, а ощущения, будто ты смотришь кино в быстрой перемотке. Это впечатляет.



После кругов на симуляторе и наблюдением за выступлениями Эстебана Окона и Фернандо Алонсо я узнал точки торможения. Я думал, что мозг всё запомнит, все указатели, по которым я ориентировался, были на месте. Ты всё делаешь по памяти, тормозишь, и после окончания торможения до поворота ещё остаётся 50 метров!



Но даже без торможения есть ощущения, как будто машину останавливает парашют. Не припомню, чтобы я пилотировал настолько стабильный болид. Я боялся, что не смогу держать голову прямо, но мне удалось. Однако я просто умираю от боли», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

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