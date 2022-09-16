«Я готов, если появится возможность». Даниил Квят не исключил возвращения в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят ответил на вопрос о возможном возвращении в Формулу-1.
«Возможно, сейчас не самое идеальное время с учётом всей ситуации. В теории — да. Если бы был более подходящий момент, я бы согласился. Но люди меня знают и могут меня найти. Готов сменить костюм на гоночный комбинезон, если будет нужно. Формула-1 для меня самое простое занятие, сесть за руль машины NASCAR намного сложнее.
Тесты «Альпин»? Не видел распечатку списка, но и Лоран Росси, и Отмар Зафнауэр меня знают. Я рад, что мы обсуждаем это. Если возможность появится, я готов. Просто здесь много деталей, политики», — приводит слова Квята Motorsport.
В прошлом сезоне Даниил Квят был резервным пилотом «Альпин». До этого российский гонщик выступал за команду «Альфа Таури».
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