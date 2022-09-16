«Феррари» поздравила Шварцмана с днём рождения

«Феррари» в своих социальных сетях поздравила российского гонщика Роберта Шварцмана с днём рождения. Тест-пилоту итальянской команды исполнилось 23 года.



«С днём рождения, Роберт Шварцман! Надеюсь, ты проведёшь замечательный день!» — появилась запись на странице «Феррари» в социальных сетях.



Напомним, в прошлом сезоне Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь австралийцу Оскару Пиастри, который со следующего года станет боевым пилотом «Макларена». Сам Шварцман не нашёл себе команду в старшей серии и в текущем сезоне является тест-пилотом «Феррари».



Ранее стало известно, что Шварцман примет участие в первой тренировке за «Феррари» на Гран-при США, который пройдёт с 21 по 23 октября.

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