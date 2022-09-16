Хельмут Марко отреагировал на отказ Херте в суперлицензии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о решении ФИА отказать в получении суперлицензии американскому гонщику Колтону Херте.



«Жаль, что люди не осознают истинную ценность американского гонщика, особенно такого парня, как Колтон Херта, для бурно развивающегося американского рынка. Особенно если учесть, что там сейчас проходит целых три гонки Формулы-1», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.



Сообщается, что в «Ред Булл» уже подобрали новых кандидатов на замену Гасли, если его место освободится. Кто это, не уточняется, но речь идёт о гонщиках, не входящих в молодёжную программу «Ред Булл».