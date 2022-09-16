Роберт Шварцман: я не Джордан, но мне 23

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман опубликовал в социальных сетях новый пост, посвящённый его дню рождения — 16 сентября Роберту исполнилось 23 года.
«Я не Джордан, но мне 23», — подписал фото Шварцман. На фотографии Роберт предстал в джерси легенды НБА Майкла Джордана, выступавшего под 23-м номером.
Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана
Напомним, ранее стало известно, что Шварцман примет участие в первой тренировке за итальянскую команду во время Гран-при США, который запланирован с 21 по 23 октября.
На данный момент не уточняется, заменит ли Шварцман Шарля Леклера или Карлоса Сайнса. Ожидается также, что до конца сезона Роберт проведёт ещё одну тренировку в «Феррари». Вероятно, это произойдёт на Гран-при Абу-Даби.
В прошлом сезоне Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».
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