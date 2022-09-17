Рейхол — об отказе в суперлицензии Херте: Формуле-1 нужны только деньги компаний из США

Владелец команды «Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг» и гонщик Грэм Рейхол отреагировал на решение ФИА отказать Колтону Херте в получении суперлицензии.
«Формула-1 всё прояснила на много лет. Им неинтересны американские пилоты, им интересны только американские доллары», — написал в соцсетях комментатор Дэйв Муди.
«Чертовски верно! Формула-1 — элитарный вид спорта. Мы им не нужны. Запомните это. Им нужны деньги американских компаний, им нужны деньги богатых американцев. Но на остальное им наплевать. Всегда так было, всегда будет», — написал Рейхол в ответ.
Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.
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