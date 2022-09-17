Чемпион MotoGP-2020 снялся с домашнего Гран-при

Чемпион MotoGP 2020 года испанский гонщик «Сузуки» Жоан Мир из-за травмы снялся с домашнего Гран-при Арагона, который проходит в этот уикенд. Также он не примет участия в следующей гонке в Японии. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки» в своих социальных сетях.

«Жоан снялся с Гран-при Арагона после появления боли в травмированной правой лодыжке. Он также откажется от участия в предстоящей гонке в Японии. Мы знаем, что это решение Жоану далось нелегко, и желаем ему скорейшего выздоровления», — сказано в официальном заявлении команды.

В настоящее время Жоан Мир занимает 13-е место в личном зачёте мотогонщиков. На его счету 77 очков. Возглавляет рейтинг француз Фабио Куартараро (211).

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