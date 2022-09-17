В «Уильямсе» ответили, считают ли Сарджента готовым к Формуле-1

Глава «Уильямса» Йост Капито признался, что считает гонщика Формулы-2 Логана Сарджента готовым к выступлениям в «Королевских гонках».

«Я думаю, что он готов. Да, ему нужны очки. Конечно, если он не наберёт их, то ничто уже не поможет. Я уверен, что Логан готов к Формуле-1 независимо от того, получит он очки или нет», — приводит слова Капито Motorsport.com.

В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже пятого места. Финальная гонка Формулы-2 пройдёт в ноябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ).

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