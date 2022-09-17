Александер Росси нашёл более глубокий подтекст в отказе Херте в суперлицензии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне выступающий в IndyCar Александер Росси прокомментировал ситуацию вокруг отказа Колтону Херте в получении суперлицензии.
«Я достаточно долго держал рот на замке. Я устал от болтовни насчёт очков суперлицензии. Вся идея заключалась в том, чтобы не позволять людям покупать места в Формуле-1, а талант был определяющим фактором. Замечательно. Мы все согласны с тем, что у Колтона Херты есть талант и способности, чтобы стать частью Формулы-1. И здорово, что он должен получить такую возможность, если она ему будет предложена. Точка.
Автоспорт остаётся самым высококлассным спортом в мире, в котором деньги могут оказаться важнее таланта. Что разочаровывает — это то, что спортивный элемент часто уступал бизнесу, так что должен был быть внедрён метод, чтобы определённые команды перестали брать гонщиков исключительно на основании их финансового положения.
В конечном итоге эти прошлые решения, были ли они обусловлены жадностью или необходимостью, но стоили Колтону Херте возможности изменить свою карьеру и перейти в Формулу-1. Дело не в баллах лицензии», — написал Росси в своих соцсетях.
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