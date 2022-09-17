Окон: только Хэмилтон выступал лучше меня как напарник Алонсо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своём противостоянии с напарником, Фернандо Алонсо.



«Я не читаю всё, что обо мне пишут. Надеюсь, что хорошее там тоже есть. Но некоторые говорят мне что-то в духе: «О, я не заметил твою квалификацию в Спа», «Я забыл, что ты выигрывал в прошлом году». Это кажется странным. В конце концов, в квалификациях у нас счёт 9:7 в пользу Фернандо Алонсо, но у меня немного больше очков.



В прошлом сезоне мы закончили квалификационную дуэль со счётом 11:11. Если посмотреть на карьеру Алонсо, то только один напарник был с ним на равных – Льюис. Все остальные выступали не лучше меня. Так что я думаю, что проявляю себя хорошо. Немного странно, что со стороны люди воспринимают это по-другому», — приводит слова Эстебана Окона Motorsport Italia.