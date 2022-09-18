Ферстаппен высказался против проведения спринтов на каждом Гран-при

Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал предложение главы Формулы-1 Стефано Доменикали проводит спринт-заезды в каждой гонке.
«Мне бы это не понравилось. Я бы точно не захотел этого. Мне кажется, воскресные эмоции должны оставаться особенными, мы ведь на этом выросли. Это день гонки. На мой взгляд, те спринты, что были в этом сезоне, мало влияли на результат. Примерно все стартуют на одинаковых шинах и финишируют примерно на том же месте, с которого начал гонку.
В первую очередь так из-за боязни допустить ошибку и затем стартовать с конца решётки в главной гонке, а там можно заработать больше очков. Поэтому в спринте главная цель для всех — добраться до финиша без неприятностей, а это не то, что нужно зрителям», — приводит слова Ферстаппена GP Fans.
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