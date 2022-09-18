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Риккардо объяснил, почему Ферстаппен добился значительного прогресса на трассе

Риккардо объяснил, почему Ферстаппен добился значительного прогресса на трассе
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, когда, по его мнению, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обрёл зрелость в «Королевских гонках».

«Он уже доказал свой навык быстрого пилотирования ещё в 2016 году, если не раньше. Но спустя два года я помню, как в первых четырёх или пяти гонках у него было много аварий и довольно грубых ошибок. Макс быстро нашёл способ исправить это и сильно повзрослел.

Думаю, 2018 год был ключевым, когда Ферстаппен стал настоящим мужчиной, а не просто молодым мальчиком. Он повзрослел, стал более зрелым. Это и помогло ему добиться значительного прогресса на трассе», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Напомним, Ферстаппн и Риккардо выступали вместе за «быков» с 2016 по 2018 год.

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