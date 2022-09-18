Тото Вольф призвал изменить систему штрафов для избежания путаницы на стартовой решётке

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал найти решение проблемы с расположением пилотов на стартовой решётке с учётом наложенных штрафов.
«Многие считают, что вместо действующих штрафных санкций необходимо лишать команду очков в чемпионате, но это всё равно не решит проблему, потому что мы продолжим ставить новые двигатели тому гонщику, который борется за победу в чемпионате.
Думаю, нам нужно привести в порядок правила, по которым полагается штраф за смену силовой установки. Возможно, мы сможем единогласно решить эту проблему в следующем году. Имеет смысл собраться всем вместе и обсудить, как можно изменить правила, чтобы избежать в будущем путаницы на стартовой решётке», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Напомним, на прошедшем Гран-при Италии девять пилотов были оштрафованы за сверхлимитные замены элементов, в результате чего возникла неразбериха с формированием стартовой решётки на гонку.
Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе.
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