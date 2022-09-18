Маркес раскрыл подробности аварии с Куартараро

Мотогонщик Марк Маркес высказался по поводу своей аварии с французом Фабио Куартараро.

Напомним, 18 сентября на Гран-при Арагоны Куартараро сошёл с дистанции после падения, случившегося в результате контакта с Маркесом.

«Проблема в том, что Фабио, я смотрел повтор, ехал очень близко ко мне, потому что, вероятно, его намерением было попытаться обогнать меня между третьим и четвёртым поворотами. У меня был небольшой снос из-за того, что Энеа Бастьянини и Алекс Эспаргаро выехали немного широковато, и я попробовал не то что бы даже опередить их, но просто выбрать оптимальную траекторию. Однако у меня возник небольшой снос — такие часто случаются, когда у нас ещё холодные колёса», — приводит слова Маркеса The Race.