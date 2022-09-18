Куартараро: маршал, который отвозил меня в боксы после аварии, столкнулся со скутером

Французский мотогонщик Фабио Куартараро, выступающий за команду «Ямаха», рассказал о случае, который произошёл с ним после аварии на Гран-при Арагона.

Напомним, 18 сентября в Арагоне Куартараро сошёл с дистанции после падения, случившегося в результате контакта с Марком Маркесом.

«После аварии в гонке маршал, который отвозил меня в боксы, просто врезался в скутер. У меня была вторая авария. И это было довольно быстро, на самом деле. К счастью, я не снял шлем. Но да, маршал просто столкнулся лицом к лицу с другим скутером. Довольно быстро», — приводит слова Куартараро The Race.

Ранее Куартараро разместил в социальных сетях новый пост, в котором показал, как обработали его живот после аварии.