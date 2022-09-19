Ферстаппен объяснил, чем машина прошлого года лучше нынешней
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Действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил болид образца 2021 года с обновлённой машиной и объяснил, что ему нравится в предыдущей версии.
«Если мы будем рассматривать ощущения от пилотирования в чистом виде, то я выберу прошлогодний болид. Особенно если речь о скорости на круге. Почему? Новые машины стали тяжелее, у них жёстче подвеска, и поэтому они создают некоторые проблемы в медленных поворотах. Но благодаря стабильности на них лучше в скоростных поворотах.
Главный плюс новых машин в том, что они призваны повысить зрелищность, улучшить борьбу на трассе, но по ощущениям на квалификационном круге прошлогодняя версия лучше», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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