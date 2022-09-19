Расселл: будучи напарником Хэмилтона, я существенно улучшил свои навыки

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, как работа в команде с Льюисом Хэмилтоном сделала его лучше в плане гоночного мастерства.
«Мне повезло стать напарником Хэмилтона. Это возможность увидеть его сильные стороны и то, чему я могу научиться у него. Льюис невероятно силён во многих аспектах. Он хорош в медленных поворотах, хорош на торможении, хорош в целом. Было действительно интересно понаблюдать за тем, как он работает и как подходит к решению тех или иных вопросов.
Нет никакой единой меры, позволяющей оценить мастерство, но определённо я сильно улучшил свои навыки пилотирования, будучи напарником Хэмилтона», — приводит слова Расселла GPFans.
В общем зачёте пилотов Джордж Расселл располагается на четвёртом месте с 203 очками в активе, у Хэмилтона 168 очков, он на шестой строчке.
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