Расселл: будучи напарником Хэмилтона, я существенно улучшил свои навыки

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, как работа в команде с Льюисом Хэмилтоном сделала его лучше в плане гоночного мастерства.



«Мне повезло стать напарником Хэмилтона. Это возможность увидеть его сильные стороны и то, чему я могу научиться у него. Льюис невероятно силён во многих аспектах. Он хорош в медленных поворотах, хорош на торможении, хорош в целом. Было действительно интересно понаблюдать за тем, как он работает и как подходит к решению тех или иных вопросов.



Нет никакой единой меры, позволяющей оценить мастерство, но определённо я сильно улучшил свои навыки пилотирования, будучи напарником Хэмилтона», — приводит слова Расселла GPFans.



В общем зачёте пилотов Джордж Расселл располагается на четвёртом месте с 203 очками в активе, у Хэмилтона 168 очков, он на шестой строчке.