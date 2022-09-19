«Хаас» должен ответить на иск Мазепина в течение 30 дней

Команда Формулы-1 «Хаас» должна ответить на уведомление швейцарского суда по иску бывшего гонщика команды россиянина Никиты Мазепина в течение 30 дней.

«Мы подали в суд, что важно — уведомление было принято. На данный момент у нашего оппонента, команды «Хаас», есть 30 дней, чтобы ответить на уведомление от суда. В ближайшее время мы узнаем, когда будут проходить слушания и где именно в Швейцарии», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Напомним, ранее Мазепин сообщил, что обратился в суд из-за задолженности по зарплате перед ним со стороны команды «Хаас».



Перед началом сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является его отец Дмитрий Мазепин.