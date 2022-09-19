Россиянин Никита Бедрин примет участие в тестах Формулы-3

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий в Формуле-4, примет участие в постсезонных тестах Формулы-3, которые состоятся с 21 по 23 сентября в испанском городе Херес.



Бедрин выступит в составе команды «Йенцер Моторспорт», которая в прошедшем сезоне Формулы-3 показала девятый результат в общем зачёте при 10 участвующих командах. За «Йенцер» выступали Уильям Алатало, Идо Коэн и Федерико Мальвестити.



Помимо Никиты Бедрина, в тестах также примут участие Тэйлор Барнард и Алекс Гарсия.



В этом сезоне Бедрин занимает текущее девятое место в итальянской Формуле-4 и четвёртое — в немецкой Ф-4. Стоит отметить, что в Формуле-3 в прошедшем сезоне выступал ещё один российский гонщик — Александр Смоляр, представляющий команду «МП Моторспорт».