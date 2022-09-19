Эстебан Окон: у меня осталась связь с «Мерседесом»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон сообщил, что он до сих пор поддерживает связь с «Мерседесом».
«Да, мы продолжаем общаться с Тото Вольфом, в том числе и потому что моим менеджером является Гвен Лагрю, работающая и в „Мерседесе“. Так что да, связь с „Мерседесом“ у меня осталась, но я гонщик „Альпин“ и моя работа сегодня сосредоточена здесь. У меня хороший контракт до конца 2024 года и меня ждёт интересное будущее в Формуле-1.
В этом чемпионате нет ничего определённого. Даже если вы побеждали в гонках, успешно противостояли такому пилоту, как Фернандо Алонсо, ваше будущее вам не гарантированно. У нас есть пример Даниэля Риккардо перед глазами. Два года назад он был топ-пилотом, в сейчас он не может сказать, что будет здесь в следующем году. Нужно всегда быть на вершине и никогда не сдаваться», — приводит слова Окона F1i.
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