Йост Капито: было критически важно сохранить название «Уильямс»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о сохранении названия команды после её продажи инвестиционной группе Dorliton Capital.
«Когда я собрал воедино ответы работников о том, что нужно изменить, а что оставить в команде, я нашёл несколько моментов, которые повторялись в ответах. Было очень много слов о том, что команда не должна менять название, оставить всё наследие „Уильямса“. Это было очень важно. И, конечно, семейное ощущение в компании. В основном были вот эти три ответа. И тогда я понял, что это действительно очень важно.
Когда вы видите подобное, становится понятно, в каком направлении двигаться. Нужно было расставить приоритеты. В итоге то, что мы оставили эти вещи, придало уверенность всей команде, все сотрудники понимают, что остаётся преемственность и что они продолжат испытывать к этой команде те же чувства, что и раньше», — приводит слова Йоста Капито PlanetF1.
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