Видео: Джордж Расселл столкнулся с особенностями тренировок в Сингапуре
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл опубликовал новое видео в своих социальных сетях, где иронично высказался о подготовке к Гран-при Сингапура, который пройдёт с 30 сентября по 2 октября.
Так, пилот провёл тренировку на велотренажёре, отметив особенную влажность в Сингапуре, из-за чего он сильно вспотел.
«Тренировка в Сингапуре. Никакого пота», – написал гонщик.
Напомним, в нынешнем сезоне Джордж Расселл семь раз поднимался на пьедестал почёта – пилот становился вторым на Гран-при Австралии, Испании, Азербайджана, Франции, Венгрии и Италии, вторым – на этапе в Нидерландах.
Ранее в интервью Расселл рассказал о работе напарником семикратного чемпиона Формулы-1 и соотечественника Льюиса Хэмилтона.
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