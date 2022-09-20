Видео: Джордж Расселл столкнулся с особенностями тренировок в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл опубликовал новое видео в своих социальных сетях, где иронично высказался о подготовке к Гран-при Сингапура, который пройдёт с 30 сентября по 2 октября.

Так, пилот провёл тренировку на велотренажёре, отметив особенную влажность в Сингапуре, из-за чего он сильно вспотел.

«Тренировка в Сингапуре. Никакого пота», – написал гонщик.

Напомним, в нынешнем сезоне Джордж Расселл семь раз поднимался на пьедестал почёта – пилот становился вторым на Гран-при Австралии, Испании, Азербайджана, Франции, Венгрии и Италии, вторым – на этапе в Нидерландах.

Ранее в интервью Расселл рассказал о работе напарником семикратного чемпиона Формулы-1 и соотечественника Льюиса Хэмилтона.