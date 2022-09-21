Хорнер признался, что в «Ред Булл» упустили Пиастри

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что австрийский концерн наблюдал за австралийцем Оскаром Пиастри во времена его выступлений в младших формулах, однако так и не предложил ему контракт.
«Оскар выступал за «Арден» в Формуле-«Рено», уже тогда он показывал свой талант. В тот момент «Ред Булл» наблюдал за ним, но мы не воспользовались возможностью сделать его частью молодёжной программы. Я до сих пор жалею об этом. Он показывал феноменальные результаты в Формуле-3 и Формуле-2. Если бы такой пилот появился сейчас, он точно не остался бы незамеченным.
Я не вникал в детали истории вокруг Пиастри и «Альпин», мне сложно судить, кто и что кому обещал. Но исход этого дела оказался неожиданным сразу с нескольких точек зрения», — приводит слова Хорнера The Race.
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