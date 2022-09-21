Антон Козлов — чемпион RDS EUROPE 2022. Все подробности финального этапа

Финальный этап сезона RDS EUROPE состоялся в минувшие выходные в Рязани на культовой для российского дрифта трассе ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT. Пилотов ждали классическая конфигурация с постановкой в «стену-магнит» и новое задание от команды «ФОРВАРД АВТО». Оценивать финальный этап приехали представители одной из самых профессиональных команд RDS GP, претенденты на титул чемпионов в командном зачёте этого года Георгий Чивчян, Роман Тиводар и Александр Смирнов.



Перед финалом три первые строчки турнирной таблицы занимали действующий чемпион RDS ЗАПАД Антон Козлов («Бабка» BMW E30, Ульяновск), один из самых известных и опытных пилотов Дальнего Востока Алексей Козлов (Toyota Mark II, Петропавловск-Камчатский) один из самых известных и опытных пилотов Дальнего Востока и один из самых молодых пилотов чемпионата Леонид Шнайдер (Toyota Mark II, Красноярск).



Первая часть противостояния ждала нас в квалификации, ведь её результаты должны были определить не только состав пар топ-32 шестого этапа, но и стадию, на которой развернётся основная борьба за титул чемпиона сезона. Традиционно для RDS EUROPE эта часть соревнования была сложной: 52 пилота, хороший накат за сезон, серьёзный настрой на финальный этап.



Без драмы не обошлось: во второй попытке квалификации не выдерживает мотор Toyota Mark II Алексея Козлова, первой попытки и 80 баллов хватает на 29-е место. Команда настраивается на бессонную ночь: новый мотор привезут из Москвы поздно вечером… Возглавляющий турнирную таблицу и основной претендент на титул Антон Козлов – на девятом месте. Выигрывает одиночные заезды Леонид Шнайдер: четвёртая лучшая квалификация в сезоне и очки, позволяющие укрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. Денис Сорокопуд – третий, Данила Воробьёв – 13-й.



Основная борьба развернулась в воскресенье в парных заездах. Сразу с утра новые вводные – дождь. У пилотов есть 1,5 часа утренних тренировок, чтобы привыкнуть к изменившемуся покрытию и подобрать новые настройки автомобилей. Топ-32 начинается напряжённо. Алексей Козлов со сломанным сцеплением едет заезд с Тимофеем Добровольским, но всё-таки прорывается в стадию топ-16. Получает ОМТ в заезде с Григорием Бурлуцким Антон Козлов (и выигрывает в результате перезаезда). Борьба за призы шестого этапа и тем более за подиум сезона точно не будет простой.



Судьба титула чемпиона решается в итоге уже в топ-16, когда Алексей Козлов проигрывает заезд с Кириллом Жигаловым и становится серебряным призёром RDS EUROPE 2022. Леонид Шнайдер выигрывает у Егора Скрипникова и становится бронзовым призёром сезона. Антон Козлов – чемпион RDS EUROPE 2022.

Фото: RDS Europe

В итоге победу в шестом этапе одерживает Леонид Шнайдер, второй – Аркадий Цареградцев, третий ­– Артем Шабанов. В командном зачёте шестого этапа лучшие TimeUp, серебряные призёры BlackDrift, бронзу забирают KrakenTeam. В шестёрку пилотов, получающих путёвку в RDS GP, входят Антон Козлов, Алексей Козлов, Денис Сорокопуд, Данила Воробьёв, Артём Шабанов и Владимир Сафонов.



Запись трансляции этапа можно посмотреть на RDS TV.