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Сайнс: Ферстаппен даже не в самый удачный день может победить

Сайнс: Ферстаппен даже не в самый удачный день может победить
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о выступлениях гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Ферстаппен проводит очень сильный сезон. Он почти не допускает ошибок. Но даже когда он ошибается, как, например, в Испании, когда он развернулся в том же месте, что и я, или как было в случае с разворотом в Венгрии, он всё равно отыгрывается и побеждает. Думаю, в этом главное отличие — даже не в самый удачный день Макс всё равно может победить.

После первых трёх гонок у «Ред Булл» не было никаких проблем с надёжностью болида. Это тоже важный фактор, благодаря которому Макс проводит настолько невероятный сезон. И, думаю, это вполне заслуженно», — приводит слова Карлоса Сайнса RaceFans.

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