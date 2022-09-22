Пристли: Райкконен выиграл бы много титулов, если бы делал как Хэмилтон

Бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Марк Пристли поделился воспоминаниями о финском гонщике Кими Райкконене.



«В своё время Райкконен был самым быстрым гонщиком на трассе. Но он не был самым совершенным пилотом Формулы-1. Он выиграл титул, этого у него никто не отнимет, но он сумел победить всего раз. Уверен, что Райкконен мог выиграть гораздо больше титулов, если бы приложил достаточно усилий, как это сделал Льюис Хэмилтон. У Кими никогда не было желания пользоваться своим невероятным талантов, в то время как Льюис применяет его по сей день, используя любое незначительное преимущество на трассе.



Думаю, Алонсо такой же. Фернандо и Льюис шли к своим достижениям разными путями, но они всегда были теми, кто старался сделать всё возможное, чтобы стать лучшими пилотами чемпионата в целом, а не только за рулём. Кими же любил ездить, а остальное он просто ненавидел. Он не мог этого выносить. Всё, чего он хотел — гоняться», — приводит слова Пристли PlanetF1.