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Норрис: будет больно, если Пиастри меня победит

Норрис: будет больно, если Пиастри меня победит
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о потенциальной конкуренции с Оскаром Пиастри, который со следующего сезона заменит в команде Даниэля Риккардо.

«Мне будет очень больно, если Оскар меня победит, потому что хочется верить, что я лучший или один из лучших. Нужно много работать, если ты хочешь всегда выигрывать, особенно у партнёров по команде. Меня будет ранить изнутри, если наступит момент, когда он начнёт обгонять. Ты делаешь всё возможное для того, чтобы найти способ вырваться вперёд, обогнать товарища по команде или кого-то другого», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.

За шесть этапов до конца сезона Норрис с 88 очками занимает седьмое место в общем зачёте. Риккардо с 19 баллами находится на 14-й позиции в таблице.

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